ضبط 369 تاجر مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 342 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 369 متهما، و160 قطعة سلاح ناري بحوزة 138 متهما.

تنفيذ أحكام قضائية متنوعة

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 83772 حكما قضائيا متنوعا، وجرى ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين ارتكبوا 3 حوادث متنوعة، وضبط 42 متهما، بالإضافة إلى ضبط 15 متهما بممارسة أعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 316 دراجة نارية مخالفة، وفحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.