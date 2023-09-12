بعد تتويج منتخب الساق الواحدة بالبرونزية.. رئيس اللجنة: سننظم بطولة أفريقيا

كشف محمد عادل رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية المصرية، ورئيس دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية، تفاصيل تتويج منتخبنا الوطني بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية، موضحًا أن المنتخب انخرط في معسكر منذ شهرين وتعاقد مع مدرب تركي يعتبر من أفضل المدربين في المجال.

استعدادات وجهود المنتخب

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «اخترنا 15 لاعبا من أصل 30 لاعبا، ومَن سافر معنا 13 لاعبا فقط، ولعبنا بطولة قوية جدًا ولأول مرة نشارك في بطولة رسمية».

مسيرة المنتخب خلال الدورة

وتابع: «حققنا الفوز على فرق كبيرة مثل رواندا، وكانت غانا الفريق الوحيد الذي خسرنا منه بفارق هدف في آخر دقيقتين من عمر المباراة، وهو الحاصل على المركز الأول على العالم، والأول في أفريقيا وكل لاعبيه محترفين في الخارج، وكنا نحلم بالمركز الأول رغم مشاركتنا في البطولة لأول مرة، لكننا لعبنا ضد منتخب غانا في المربع الذهبي، وسننظم بطولة أفريقيا في أبريل المقبل، والتركيز الأكبر على هذه البطولة وليس دورة الألعاب الأفريقية».