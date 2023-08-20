«الصباغ» يحصل على فضية أفريقيا في الكاراتيه لـ«ذوي الهمم»: حلمي بطولة العالم

قال حازم الصباغ، الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في لعبة الكاراتيه لذوي الهمم، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري في كازبلانكا بالمغرب، إن حلمه الكبير راوده منذ صغره، أن يرفع علم مصر على منصات التتويج الدولية وهو يسجد شاكرًا لله على هذا الانتصار.

الحلم الأكبر.. بطولة العالم

منذ أكثر من 13 عامًا ووالد «حازم» يحفزه على ممارسة لعبة الكاراتيه ومتابعة التمارين بانتظام مع مدربه، فكثيرًا ما توّج بالعديد من البطولات المحلية ولكن حلمه الأكبر كان الوقوف على منصات التتويج الدولية منتشيًا عند عزف النشيد الوطني، لافتًا إلى أنه يشعر بسعادة غامرة مع كل بطولة يحصل عليها، ويتمنى الفوز بذهبية بطولة العالم في أكتوبر المقبل.

«لحظة الصعود على منصة التتويج ورفع العلم المصري كان شعوري لا يوصف».. هكذا تحدث البطل حازم الصباغ الحاصل على فضية بطولة أفريقيا للكاراتيه لذوي الهمم، عن لحظة استلامه ميدالية البطولة وشعوره بالفخر وهو يرفع علم بلاده عاليًا في سماء البطولات القارية.

من جانبه، أشاد والد البطل «حازم» بحصول نجله على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا، قائلًا: «فخور بابني وأشكر الله على هذه النعمة الذي منحني إياها، وأحيي إصراره وتصميمه على استكمال مشواره وفوزه ببطولة العالم الذي سيشارك بها».

معسكرات وتدريبات مكثفة قبل البطولة

وأشار الأب خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن نجله بدأ الاستعداد لبطولة أفريقيا فور عودته من البطولة العالمية فيتش فرنسا 2023 يونيو الماضي، والذي حقق فيها المركز الخامس، بدخوله معسكرات متتالية بعد إنهائه امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي إذ يدرس في كلية الأداب جامعة السويس، موضحًا أن هذه المعسكرات كانت تحت اشراف الاتحاد المصري للكاراتيه في المركز الأولمبي بالمعادي، بالإضافة إلى تدريبات خاصة تشمل الجانب البدني ورفع مستوى اللياقة، ثم الدخول في معسكر مغلق بمحافظة الإسماعيلية فترة ما قبل البطولة مباشرة.

ولفت إلى إصرار ابنه على مواصلة مشواره والمشاركة في البطولة الأفريقية في المملكة المغربية، وذلك رغم تعرضه للإصابة بالركبة اليسرى أثناء التدريب، وكذلك الإصابة بنزلة برد قبل السفر إلى كازابلانكا بأيام قليله، إلا أنه اجتهد وواصل تدريباته حسب الجرعات التدريبية الموضوعة، ليتوج في النهاية بالميدالية الفضية.

وأوضح أنه فور انتهاء ابنه من الامتحانات الجامعية للفترة الصيفية سيدخل مباشرة في معسكر إعداد مغلق؛ استعدادًا لبطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست أكتوبر 2023.