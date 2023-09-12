«التعليم» تعلن المقررات الدراسية المعدلة للصف الرابع الابتدائي «2023-2024»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مقررات الكتب الدراسية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وما تمّ فيه من تعديلات بالمقررات الدراسية وذلك بعد انتهاء المركز القومي للمناهج.

مقررات الصف الرابع الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل) توجد تعديلات.

- دليل معلم اللغة العربية توجد تعديلات.

- كتاب العلوم باللغة العربية توجد تعديلات.

-دليل معلم العلوم باللغة العربية توجد تعديلات.

- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية توجد تعديلات.

- دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية توجد تعديلات.

- كتاب العلوم باللغة الفرنسية توجد تعديلات.

- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية توجد تعديلات.

- كتاب الطالب رياضيات (Math) توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية (Math) توجد تعديلات..

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية توجد تعديلات.

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية لا توجد تعديلات.

- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية لا توجد تعديلات.

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية لا توجد تعديلات.

- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية لا توجد تعديلات.

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية لا توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.

- كتاب القيم واحترام الاخر (معاً نبني) توجد تعديلات.

- دليل معلم القيم واحترام الاخر توجد تعديلات.

- كتاب الدراسات الاجتماعية توجد تعديلات.

- دليل معلم الدراسات الاجتماعية توجد تعديلات.

- كتاب (Connect) توجد تعديلات .

- دليل معلم (Connect) توجد تعديلات.

- كتاب (Connect Plus) لا توجد تعديلات.

- دليل معلم (Connect Plus) لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الفنية لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الرياضية لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الموسيقية لا توجد تعديلات.

- دليل معلم المهارات المهنية لا توجد تعديلات.