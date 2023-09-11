قبل غلق باب التنسيق.. تعرف على جامعات معتمدة من التعليم العالي

بعد مد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 24 ساعة، إذ يغلق باب التقديم مساء غد الثلاثاء في الـ7 مساء؛ ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن أي كيانات وهمية، مع ضرورة الاعتماد على المؤسسات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، خلال تسجيل رغبات التنسيق.

ومن الجامعات المعتمدة، بخلاف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، عددا من الجامعات الأخرى، وهي:

جامعات بقوانين خاصة:

- جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

6 جامعات باتفاقيات دولية

1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

3. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

4. جامعة اسلسكا.

5. جامعة برلين الألمانية بالجونة.

6. جامعة سنجور.

جامعات باتفاقيات إطارية:

1. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2. الجامعة العربية المفتوحة.

أفرع الجامعات الأجنبية:

1. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.

2. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.

3. مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

4. مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

الجامعات التكنولوجية

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

أكاديميات حكومية

- أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.