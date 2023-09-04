تفاصيل ترميم صالة الأعمدة في معبد الكرنك.. الأكبر من نوعها عالميا

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن صالة الأعمدة الكبرى في معبد الكرنك هي أكبر صالة أعمدة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هناك اهتمام بترميمها وتطويرها.

وذكر «شاكر»، أن الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار استعرض آخر مستجدات أعمال الترميم التي تتم بهذه القاعة، كما تفقد مركز الزوار الخاص بالمعبد، وتابع تنفيذ منظومة التحويل غير النقدي به.

معابد الكرنك

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار لـ«الوطن»، أن أعمال الترميم تهدف إلى إظهار بريق الألوان، وإزالة الاتساخات والتي تكونت نتيجة لتعرض المعبد للفيضانات قديماً، والتي ألحقت أضرارًا في النقوش والجدان.

وذكر، أن الألوان التي كان يستخدمها المصري القديم كانت تتميز بالوضوح، مشيرا إلى أن الترميم يُجرى بأياد مصرية.

وأضاف، أنه يجرى حاليا ترميم أسقف معبد إسنا، ومعبد دندرة، لإظهار النقوش والألوان.

ترميم مقابر منطقة وادي الملوك

يُذكر أن وزير السياحة والآثار تفقد آخر مستجدات مشروع ترميم بعض المقابر الأثرية بمنطقة وادي الملوك بالأقصر، برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومنها مقبرة الملك رمسيس التاسع، وتفقد مشروعات الآثار بعدد من المواقع الأثرية بمحافظتي قنا والأقصر، استعدادًا لموسم السياحة الشتوي.