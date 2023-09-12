فيلم شمس يُحقق 16 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم شمس إيرادات متواضعة للغاية في دور العرض، رغم أنّه أحدث الأفلام الموجودة في صالات السينما حاليًا، ولم يمر سوى أسبوع واحد على عرضه في السينما، إذ تراجع إقبال الجمهور بشكلٍ ملحوظ.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ حجم الإيرادات التي حققها فيلم شمس أمس، تجاوزت 16 ألف جنيه فقط، فيما جاء إجمالي ما حققه منذ طرحه في السينمات، نحو 160 ألف جنيه فقط، ليُعد واحدًا من أقل الأفلام تحقيقًا للإيرادات في موسم صيف 2023.

أبطال وأحداث فيلم شمس

يجمع فيلم «شمس» في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، بينهم محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير وعلاء مرسي وهدى الإتربي.

فيلم «شمس» مأخوذ عن رواية بعنوان «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول «خالد» الذي يستيقظ ويجد نفسه في فندق غامض، ليكتشف أنّ السر مرتبط بحبيته القديمة «شمس»، ويواجه الكثير من المصاعب أثناء رحلة البحث عنها.