ماذا تعرف عن قطار كيم جونغ زعيم كوريا الشمالية؟.. تقوده السيدات فقط

أصبح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون محط أنظار العالم بسبب تصرفاته الغريبة، والتي منها امتلاك وسائل مواصلات خاصة، والتي يطلق عليها قطار كيم جونغ المصفح الذي سافر به في الصباح الباكر من كوريا الشمالية لروسيا.

وفي التقرير التالي، تعرض «الوطن» أهم المعلومات المتداولة عن قطار كيم جونغ، وفق المعلن من كوريا الشمالية، وذكر على موقع سكاي نيوز العربية في التقرير التالي:

وصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

وبحسب وكالة الأنباء لكوريا الشمالية، فقد وصل كيم جونغ أون يصاحبه أعضاء من الحزب الحاكم والحكومة والجيش إلى روسيا في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء إلى روسيا، مستقلا قطاره الخاص المصفح.

وعبر القطار المصفح إلى منطقة بريمورسكي أقصي شرق روسيا، تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية، ووفق موقع سي إن إن الأمريكي فأن القطار مطلي باللون الأخضر مع خطوط صفراء.

أهم معلومات عن قطار كيم جونغ

قطار كيم جونغ هو وسيلة المواصلات المفضلة للزعيم الكوري شمالي، إذ يعتبر ثقيل الوزن بسبب صناعته من مواد معدنية ثقيلة مضادة للرصاص، وتم بناء أرضيته بالخشب المصقول، ومداخله مدهونة باللون الأبيض المزخرف.

يُقال إن حب كيم جونج أون للسفر على متن قطاره هي عادة ورثها عن والده كيم جونغ إيان لأنه كان يكره الطيران.

يقود قطار كيم جونغ سيدات جميلات، وهو محمل بأفخر أنواع النبيذ والخمور، كما يحتوى على عدد كبير من الطهاة إذ يمكن أن تطلب أي طبق من المأكولات الروسية والصينية والكورية.

سرعة القطار لا تتجاوز الـ60 كيلو مترا في الساعة، يضم قاعات مؤتمرات وغرفة ضيوف وغرف نوم، كما أنه يحتوي على هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية وأجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة.