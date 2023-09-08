3 زلازل تضرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

تعرض إقليم كيلجو شمال شرقي كوريا الشمالية لـ3 زلازل اليوم، في الموقع الذي تٌقام فيه التجارب النووية في البلاد، لكن جميعها كانت هزات طبيعية.

3 زلازل خلال ساعتين

ونقلت وكالة يونهاب عن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية في كوريا الجنوبية، تفاصيل الزلازل الثلاثة، إذ وقع الزلزال الأول على بعد 38 كيلومترا شمال كيلجو في الساعة 3:29 صباحا، بينما حدث الزلزال الثاني في الساعة 4:01 فجرا، والزلزال الثالث في الساعة 5:12 فجرًا، وتراوحت قوتها بين 2.1 و2.3.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الكورية، أنّ جميعها كانت زلازل طبيعية رغم أنّها وقعت بالقرب من موقع بونجكي-ري للتجارب النووية حيث أجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست.

19 زالزالًا في عام واحد بمنطقة التجارب النووية

وشهدت هذه المنطقة 19 زلزلًا منذ بداية العام كان أضعف زلزال فيها بقوة درجتين على مقياس ريختر، بينما يؤكد الخبراء أن أرض كيلجو، كانت في الأصل مستقرة، باعتبارها منطقة جرانيتية، لكن التجارب النووية المتكررة ربما تكون جعلتها غير مستقرة.