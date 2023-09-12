فيلم البعبع لـ أمير كرارة يُحقق 9 آلاف جنيه في 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم البعبع، بطولة الفنان أمير كرارة، خلال أمس الاثنين، حيث إنه يُنافس منذ 11 أسبوعًا تقريبًا، ولازال صامدًا على التواجد أمام الأفلام الجديدة التي طرحت مؤخرًا.

وقال «الدفراوي»، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، حقق أمس الاثنين 9197 جنيها فقط، حيث جاء في مركز متأخر بين الأفلام المنافسة، فيما جاء إجمالي ما حققه منذ طرحه في شهر يونيو الماضي، نحو 43.3 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم البعبع لـ أمير كرارة

تدور قصة فيلم «البعبع» من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، وتحدث له مفاجآت تدور في 24 ساعة، تقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر إلى الخارج، ويأتي إليه طفلين يزعمان أنّه والدهما، وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق.

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، من إخراج حسين المنباوي.