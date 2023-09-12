تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل لـ22%

أتاح البنك الأهلي المصري، شهادة ادخار بالعملة المحلية باسم «البلاتينية» ذات العائد المتدرج، ويصل الحد الأدنى للشراء لـ1000 جنيه ومضاعفاتها، وبالنسبة للمدة الخاصة بتلك الشهادة تصل إلى 3 سنوات، أما سعر العائد فيصل في السنة الأولى إلى 22%، وفي السنة الثانية 16%، وفي السنة الثالثة إلي 18%.

تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

ويحق للعميل الاقتراض بضمان الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي المصري، وفقا للتعليمات السارية، فيما يمكن للمواطن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شروط استرداد الشهادة

وبالنسبة لاسترداد قيمة الشهادة، لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.