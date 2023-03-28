تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي.. عائد يتخطى 17%

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على شهادات الادخار بالعملة المحلية، من بينها الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبدورية صرف متنوعة شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023، على الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات يكون سعر العائد 16% شهريًا و16.25% ربع سنويًا و16.50 نصف سنويًا و17.25% سنويًا.

الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

ومن الشروط أنه لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر بداية من اليوم التالي لشراء الشهادة البلاتينية، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

أسعار العائد على الشهادة البلاتينية

والعائد على الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصري، ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.