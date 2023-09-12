الكشف عن اسم الفيلم المصري المرشح لـ أوسكار 2024 خلال أسبوع

بدأت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي أولى اجتماعاتها، مساء أمس، بحضور مجموعة كبيرة من السينمائيين والنقاد، بينهم المخرج هاني لاشين، والسيناريست مريم نعوم، والمونتيرة رحمة منتصر، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والناقدة فايزة هنداوي، والسيناريست أيمن سلامة، والناقد أحمد شوقي، والناقد وليد يوسف، والناقد أحمد سعد الدين، والناقد أسامة عبدالفتاح.

وكشف الناقد أحمد سعد الدين، عن كواليس الاجتماع الأول للجنة لـ«الوطن»، قائلا: «وضعنا عددا من القواعد ليتم اختيار الفيلم المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، حيث يتم الاختيار من حوالي 33 فيلما تم عرضهم تجاريا على مدار العام، وبالفعل وضعنا قائمة قصيرة تتضمن 5 أفلام من المقرر أن يشاهدها أعضاء اللجنة لاختيار فيلم واحد في اجتماع الأسبوع المقبل».

فيلم «فوي فوي فوي» على قائمة الأفلام المصرية المرشحة لأوسكار 2024

وأشار «سعد الدين» إلى أن فيلم فوي فوي فوي من الأفلام التي ستشاهدها اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعد طرحه في دور العرض السينمائي، ليحظى بفرصته كاملة.

وأوضح أنّ عدم وصول مصر حتى الآن إلى القائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، يرجع إلى أنّ الجائزة لها مقاييس مختلفة، قائلا: «ليس كل فيلم حقق نجاحا جماهيريا يصلح بمقاييس الأوسكار، فهم يبحثون عن أفلام غارقة المحلية، وهناك أكثر من 150 دولة في العالم ترشح أفلامها للجائزة وبالتالي المنافسة صعبة».