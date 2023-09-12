3 دول عربية ترشح أفلامها لجائزة أوسكار 2024.. آخرها اليمن

بدأت الدول العربية ترشيح أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في النسخة الـ 96 من حفل توزيع الجوائز الشهير، والمقرر إقامته في مارس 2024، وكانت اليمن من أحدث الدول العربية التي رشحت فيلما للجائزة حيث وقع اختيارها على فيلم «المراهقون» للمخرج عمر جمال للتنافس على الجائزة.

وعرض فيلم «المراهقون» للمرة الأولى مرة في قسم البانوراما في الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وفاز بجائزة الجمهور، وجائزة منظمة العفو الدولية، بجانب مشاركته في مجموعة كبيرة من المهرجانات السينمائية حول العالم ونال إشادات واسعة من النقاد.

«المراهقون» يمثل الترشيح اليمني الثالث لأوسكار أفضل فيلم دولي

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ اليمن التي ترشح فيلما لجائزة أوسكار، فكانت البداية عام 2016 من خلال فيلم «أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة» للمخرجة خديجة السلامي، بينما المشاركة الثانية كانت في 2018 بفيلم «10 أيام قبل الزفة» للمخرج عمرو جمال.

العراق يرشح «جنائن معلقة».. و«بنات ألفة» يمثل تونس في أوسكار 2024

ورشح العراق فيلم «جنائن معلقة» إخراج أحمد ياسين الدراجي للتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، وعرض الفيلم لأول مرة في قسم آفاق في الدورة الـ79 لمهرجان فينيسيا السينمائي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.وكانت تونس أول الدول العربية التي دخلت قائمة ترشيحات جائزة أفضل فيلم دولي، بفيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية وبطولة الفنانة هند صبري، وحصد الفيلم مجموعة من الإشادات النقدية بعد عرضه الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي.

وعلى الجانب الآخر، يستعد كل من الأردن، المغرب ومصر لترشيح أفلامها للتنافس على جائزة أفضل فيلم عالمي في حفل توزيع جوائز أوسكار، ومن المقرر الإعلان عن الأفلام الفترة المقبلة قبل غلق باب استقبال الأفلام في 2 أكتوبر المقبل.