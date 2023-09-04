اليابان ترشح فيلم «Perfect Days» لتمثيلها في أوسكار 2024

اختارت اليابان فيلم «Perfect Days» للمخرج فيم فيندرز، لتمثيلها في فئة أفضل فيلم دولي في النسخة الـ96 من جوائز أوسكار، والمقرر إقامتها في 10 مارس 2024 على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان «كان» السينمائي، وحصل بطل الفيلم كوجي ياكوشو على جائزة أفضل ممثل في المهرجان.

وتدور أحداث فيلم «Perfect Days»، حول «هيراياما» الذي يعمل كمنظف للمراحيض في طوكيو، ويبدو راضيا عن حياته البسيطة ويتبع حياة يومية منظمة، ويخصص وقت فراغه لشغفه بالموسيقى والكتب، ولكن يكتشف المزيد عن من ماضيه تدريجيًا من خلال سلسلة من اللقاءات غير المتوقعة، وتولى كتابة السيناريو فيم فيندرز وتاكوما تاكاساكي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ترشح 16 فيلما لـ أوسكار

وتتابع الدول ترشيح أفلامها للتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، حيث تستقبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأفلام المرشحة للجائزة حتى يوم 2 أكتوبر المقبل.

وكانت سويسرا أولى الدول التي رشحت فيلم للجائزة، ووقع اختيارها على فيلم «Thunder»، بينما اختارت ألمانيا فيلم «The Teachers' Lounge»، بينما اختارت تونس فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، ووصل عدد الأفلام التي تم ترشيحها حتى الآن لـ 16 فيلما.