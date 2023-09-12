تحذير لأهالي الإسماعيلية من العاصفة دانيال.. «احترسوا من السرعة»

ناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمنطقة القناة والإسماعيلية، المواطنين بضرورة الحذر خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع العاصفة الترابية التي تشهدها بعض المناطق مع اقتراب العاصفة دانيال على منطقة القناة والإسماعيلية.

وطالبت الشبكة في بيان رسمي، المواطنين بتوخي الحذر في القيادة في أثناء هطول الأمطار وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر مع تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

تحذيرات للمواطنين في الإسماعيلية

وناشدت الشبكة، المواطنين بعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم وقوف السيارات على مصارف الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

ونشرت الشبكة، أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة، لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، تضمنت رقم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة، على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي رقم0643380241 أو على موبايل 0106840837.

طوارئ في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للشبكة، إن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، كلف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وكافة الجهات التنفيذية المعنية، برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكلف «بشارة» بالمتابعة على مدار الساعة داخل غرفة الأزمات والطوارئ بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها، تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة كثافة الأتربة وسقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بالشوارع.