«الإدارية العليا» تؤيد براءة موظف من الاستيلاء على حنفيات حريق جهة عمله

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المُقام النيابة الإدارية ضد فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة ببراءته من الاستيلاء على حنفيات حريق من جهة عمله.

خالف اللوائح والقوانين المعمول بها

وتضمنت حيثيات المحكمة، أنه بتاريخ 10/11/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 99 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 275 لسنة 2020 نيابة الزراعة القسم الثاني وتقرير اتهام ضد: فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، لأنه في يوم 2020/2/20 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها، خالف اللوائح والقوانين المعمول بها، وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن شرع في الاستيلاء على حنفية الحريق بالدور الرابع بجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.

المحال طيب السمعة

وشهد مدير الموارد البشرية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أن المحال طيب السمعة مطيعًا لأوامر رؤسائه، كما أن ما شهدت به مدير إدارة الميزانية والتحليل المالي بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، من أنها لم تشاهد المحال أثناء محاولته سرقة حنفية الحريق محل الاتهام، فضلًا عن أنه لم يتم ضبط المحال وبحوزته حنفية الحريق محل الاتهام، ولم يتم ضبطه أثناء محاولته سرقتها.

وأضافت المحكمة: ولما كانت الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة ثبوت الاتهام المنسوب إلى المحال، مما تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه.