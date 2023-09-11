«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة مدير مدرسة بالمنصورة بخصم 5 أيام من راتبه

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، رفض الطعن المُقام من مدير مدرسة ميت الأكراد الابتدائية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، على مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات، لما نُسب إليه من اشتراكه في أعمال كنترول الثانوية العامة رغم وجود مانع لديه من الاشتراك.

خصم 5 أيام من الراتب

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 242 لسنة 47 ق، على الحكم الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن أحيل إلى المحكمة التأديبية، أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية، الدعوى رقم 506 لسنة 44 ق، بتاريخ 21 يوليو 2016 لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 2 حتى 8 مارس 2014، وتقاضى مبلغ 2225 جنيها دون وجه حق عن تلك الفترة.

وفي جلسة 18 مارس 2018 حكمت المحكمة في تلك الدعوى بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره، ومن ثم تكون إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية قد انتهت بصدور حكم المحكمة التأديبية سالف البيان، ويكون توقيع المطعون ضده على استمارة الموانع وإقراره بكونه ليس لديه أي مانع يحول دون اشتراكه في أعمال الامتحانات قد وافق الحقيقة ولا يشكل أي مخالفة، بحسبان أنه وقت إجراء امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيه 2018 لم يكن محالا لأي محاكمة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه، مع حرمانه من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات قد صدر فاقدا لركن السبب الصحيح خليقا بالإلغاء.