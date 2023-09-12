«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بالإيقاف عن العمل وخصم نصف راتبه

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المُقام من موظف بنيابة الوادي الجديد الكلية، على مجازاته بالإيقاف عن العمل لمدة أربعة أشهر، مع إيقاف صرف نصف راتبه خلال مدة الإيقاف، وذلك للتلاعب في أوراق قضية.

تزوير في قرار تمكين

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن الطاعن موظف بنيابة الوادي الجديد الكلية، أُحيل إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية، من قبل لمحامى العام الأول لنيابة استئناف أسيوط أصدر بتاريخ 22/12/2015، وذلك لما نُسب إليه من تزوير في قرار التمكين الصادر في القضية رقم 1383 لسنة 2013 إداري الخارجة والمقيدة برقم 7 لسنة 2015 حصر منازعات حيازة، وكان ذلك بزيادة رقم لتغيير تاريخ صدوره وكذا في تاريخ مذكرة العرض المرفقة بتلك القضية.

وشيد المجلس قضائه على أن الثابت من مطالعة الأوراق وما حوته من مستندات أن المخالف قد تلاعب في تاريخ صدور قرار التمكين وكذا مذكرة العرض المرفقة بالقضية، ونظرًا إلى ما أقر به رئيس القلم الجنائي وما أقرب به الموظف المخالف، ونظرًا إلى ما يراه مجلس التأديب من أن تلك القضية وفعله المخالف يشكل خروجا في التصرفات والأفعال المعتادة التي من المفترض أن ينتهجها موظفو النيابات من نزاهة وأمانه تمنعه أن يقوم بمثل تلك الأفعال من تغير للتحقيق وما قد يترتب علي ذلك التلاعب من أثار فإن المجلس يري أن يواجه فعلة ذلك الموظف المخالف بمنتهى التأديب حتى يكون رادعًا له مستقبلًا قبل الإقدام على إتيان تلك الأفعال تارة أخرى، ويكون العقاب كافيا في حد ذاته لتأديبه وإعادته إلى طريق الصواب.