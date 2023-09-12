«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار بسبب العاصفة دانيال

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار الناتجة عن العاصفة دانيال اليوم، بسبب اتجاه المنخفض الجوي للسواحل الشمالية الشرقية، ما يؤثر على باقي المناطق الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ خريطة سقوط الأمطار، بسبب استمرار تأثير العاصفة دانيال، ووفقا لصور الأقمار الصناعية، تشمل المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بدءًا من السلوم ومطروح والضبعة وصولا إلى العلمين والإسكندرية وسيدي براني، وحتى شمال الوجه البحري، ومع تقدم ساعات النهار تواصل السحب الممطرة امتدادها إلى السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء وخليج السويس ومدن القناة.

أسباب العاصفة دانيال

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، أن العاصفة دانيال ودخلت بالفعل الأراضي المصرية، ونحن حاليا تحت تأثير منخفض جوي متعمق على سطح الأرض، يتقابل مع أغلب الكتل الهوائية الشمالية، المصاحبة لمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشارت «غانم»، إلى وجود انخفاض تدريجي في قيم الحرارة على شمال البلاد ووصولا إلى شمال الصعيد، تتراوح بين 4 إلى 5 درجات، حيث عادت إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، مع بداية دخول فصل الخريف بعض أقل من 10 أيام تقريبا.