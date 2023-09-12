«الأرصاد» تكشف عن أماكن العاصفة دانيال: تمتد إلى القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن العاصفة دانيال، التي تشهدها مصر حاليا، موضحة أنّ المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط، هي الأكثر تأثرا بالعاصفة دانيال حتى الآن، بسبب الأمطار المتفاوتة الشدة من وقت لآخر، والتي بدأت منذ ظهر أمس.

أماكن العاصفة دانيال

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ أماكن العاصفة دانيال حتى الآن ووفقا لصور الأقمار الصناعية، تتركز على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، بدءا من السلوم ومطروح وصولا إلى العلمين، وسيدي براني ومحافظة الإسكندرية، وامتدت إلى شمال الوجه البحري، وتواصل توغلها وصولا إلى السواحل الشرقية للبلاد ومدن القناة وحتى وسط سيناء.

تأثير العاصفة دانيال على القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّ العاصفة دانيال وراء الانخفاض التدريجي الذى نشهده منذ مساء أمس على السواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد، مع ظهور غطاء سحابي منذ ساعات الصباح الأولى على معظم أنحاء الجمهورية، قلل فرص سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنّ القاهرة سيكون لها نصيب من تأثير العاصفة دانيال، ممثلا في الطقس الغائم وتكاثر السحب الممطرة مع بداية ساعات المساء، فضلا عن نشاط للرياح بسرعة تصل لـ35 كيلومترا في الساعة.