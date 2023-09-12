رفع حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة دانيال في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رفع حالة الطوارئ في جميع أجهزة المحافظة، للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا، بحسب خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.

غرف عمليات

ووجه المحافظ بمراجعة أعمدة الإنارة في جميع المناطق، والتأكد من عزلها، حفاظا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع التيار، وخاصة في المنشآت الحيوية.

وأكد المحافظ تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة وعاصفة دانيال، إذ يجرى استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 15742 أو الرقم الأرضي 0403341233

وطالب محافظ الغربية المواطنين بتوخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة، الأشجار واللافتات الإعلانية، والالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة، وخاصة خلال المساء.