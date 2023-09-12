تحذيرات من العاصفة دانيال في مطروح.. منع السباحة بالشواطئ المفتوحة

أصدر مركز ومدينة مرسى مطروح، تحذيرات للمصطافين وزائري ورواد الشواطئ، بعدم نزول البحر وممارسة السباحة على جميع الشواطئ المفتوحة، بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج في شواطئ عجيبة وأم الرخم وعلى طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة، وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية لوصول العاصفة دانيال للمدينة.

منع نزول أماكن في البحر بسبب العاصفة دانيال

وأكدت مدينة مرسى مطروح في بيانها، اليوم، سقوط أمطار وانتشار للسحب والرياح المحملة والمثيرة للأتربة، وتأكيد عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام، وهما لالتقاط الصور التذكارية فقط وليس للسباحة.

رفع حالة الطوارئ القصوي في مرسى مطروح

وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، بسبب اجتياح العاصفة دانيال للمدينة آتية من غرب مرسى مطروح.

سحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح، أن مجلس المدينة، دفع بفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة حالة الطقس اليوم في العاصفة دانيال، وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الساعات الأولى من شروق الشمس، بعد تعرض المدينة للأمطار، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

وأكد أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولًا بأول، الحالة العامة للشواطئ والتشديد على مستأجري الشواطىء خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النوات، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات، كما يتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمدينة مرسى مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.