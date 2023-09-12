«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء أمطار القاهرة.. وتراجع تأثير العاصفة دانيال

وصلت تأثيرات العاصفة دانيال إلى القاهرة اليوم، حيث شهدت سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات القليلة الماضية، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ أمطار القاهرة مستمرة على مدار اليوم على فترات متقطعة.

وعن موعد انتهاء أمطار القاهرة، كشفت صور الأقمار الصناعية، عن أنّ أمطار القاهرة مستمرة على مدار اليوم الثلاثاء، فضلا عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط للأمطار اليوم على عدة مناطق تشمل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

موعد انتهاء أمطار القاهرة

وأوضحت تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا، أنّ أمطار القاهرة مستمرة على مدار اليوم الثلاثاء فقط، ولن تستمر حتى غدا الأربعاء، كما يتراجع تأثير العاصفة دانيال على شمال البلاد والممثلة في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ تأثيرات العاصفة دانيال وصلت إلى القاهرة اليوم على هيئة سقوط أمطار خفيفة، موضحة أنّ التوقعات تشير إلى انتهاء العاصفة دانيال بعد غدا الخميس وتقل تأثيراتها غدا الأربعاء.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، كما يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الليل.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أنحاء الجمهورية، كما يلي.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة.