الفنان عز الدين نجيب يعود إلى «الرعاية المركزة» بعد التعرض لانتكاسة صحية

قالت أسرة الفنان التشكيلي عز الدين نجيب، إنه تعرض لانتكاسة صحية بعد التحسن الملحوظ في حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى إصدار أوامر من الطبيب بمنع الزيارة عنه.

عودة عز الدين نجيب إلى العناية المركزة

وطالبت الأسرة عبر الحساب الشخصي للفنان عز الدين نجيب، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرجو من كل أصدقاء ومحبى والدي الفنان عز الدين نجيب الدعاء له، هو ما زال في العناية المركزة وللأسف لقد ساءت حالته بالأمس بعد أن كان هناك تحسن ملحوظ»

تابعت أسرته: «أحد أهم أسباب انتكاسته هو الإرهاق الشديد نتيجة تفاعله مع محبيه وأصدقائه أثناء الزيارات مما أثر على حالة القلب، وأدى إلى وضعه مرة أخرى على جهاز التنفس الصناعي، والدي يعلم مدى محبتكم له وهو محظوظ بالتأكيد».

أوضحت أسرة عز الدين نجيب: «ولكن أرجو من كل شخص هو حقيقي بيحب والدي ويخاف على صحته أن يدعو له وإن محدش يزعل إن الزيارة تم منعها تماما بأوامر من الطبيب لوجود خطورة على حياته على الأقل فى الوقت الحالي، محبتكم وقلقكم عليه بتوصله أكيد.. أشكركم جميعا وأرجو الدعاء له أن يجتاز المحنة دي.. الحمد لله على كل شيء»