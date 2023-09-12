تطورات الحالة الصحية للفنان عزالدين نجيب.. يتماثل للشفاء

كشف الناقد الفني صلاح بيصار، تطورات الحالة الصحية للفنان والناقد عز الدين نجيب بعد أيام من دخوله أحد مستشفيات القاهرة، مؤكّدًا أنَّ نجيب يتماثل للشفاء، ومن المرجح أن يخرج من المستشفى خلال أيام.

وأضاف «بيصار» لـ «الوطن»: هناك تحسن ملحوظ ومستمر في صحة الفنان عز الدين نجيب وقد خرج من غرفة الرعاية الرعاية المركزة إلى غرفة عادية في أحد المستشفيات لاستكمال العلاج ومن المقرر أن يخرج نهائيا من المستشفى في وقت قريب.

وكان الفنان عز الدين نجيب قد تعرض لأزمة قلبية الأسبوع الماضي استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة وأجرى فحوصات طبية وقسطرة قلبية.

من هو عز الدين نجيب؟

الفنان عز الدين نجيب أحد أبرز نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، نظم العديد يمن المعارض الفردية والجماعية وكان من أحدث معارضه المشاركة في معرض بعنوان «مختارات عربية 2023» بجاليري «ضي» للفنون والثقافة في يوليو 2023.

كما له إسهامات في تأسيس بعض قصور الثقافة بالمحافظات وعمل بها مشرفا فنيا: قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة بورسعيد، صدَر له العديد من الكتب منها: «موسوعة الفنون التشكيلية ثلاثة أجزاء»، «الأنامل الذهبية» وصدرَت له كتب ثقافية منها «الصامتون»، و«فجر التصوير المصري الحديث».

وحصل على العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى «التصوير الزيتي» بمعرض الفن والمعركة بوزارة الثقافة 1970، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون 2014.