محافظ القاهرة يطلق مبادرة لتوزيع نصف مليون شنطة مدرسية على الأكثر احتياجا

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تدشين مبادرة «مدرستي سعادتي»، التي تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة، وبدأ محافظ القاهرة فعاليات المبادرة بأحياء المنطقة الشرقية من مجمع إعلام مدينة السلام بحي السلام أول.

حياة كريمة

وقال محافظ القاهرة، إنّ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير في تغيير شكل الحياة إلى الأفضل، خاصة وأنّها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وثمّن اللواء خالد عبدالعال، دور الجمعيات الأهلية النشطة في تحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في جميع المجالات، ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أنّ المبادرة ستتولى دفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين.

وعلى هامش الحفل، افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الشرقية الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومنصة أيادي مصر.

تنظيم المعارض

وأشاد محافظ القاهرة، بجودة المنتجات المعروضة، ووجّه بالتوسع في إقامة هذه المعارض، حيث تضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والاكسسوارات والمواد الغذائية، وخلال الحفل، بدأ مسؤولو منصة أيادي مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية، تصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها في الداخل والخارج، كما تفقد محافظ القاهرة معرضًا للكتب نظمته الهيئة العامة للاستعلامات.

شهد الحفل، أحمد عبيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، واللواء إيهاب زهني، رئيس حي السلام أول، والدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.