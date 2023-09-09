نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تنفيذ «محور الحضارات» بمصر القديمة

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بمقر المنطقة الجنوبية لبحث أعمال لجنة الحصر وتعويض المستحقين، والخاص بتعارضات مسار مشروع امتداد محور الحضارات باتجاه كورنيش النيل، ومساره مرورا بمنطقة الفواخير بنطاق حي مصر القديمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة الدورية لأعمال اللجنة المشكلة.

حضر الاجتماع اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والعميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير ومتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية، واللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، ومديري وممثلي الشئون القانونية والمالية والتخطيط العمراني وبحوث الإسكان ومديرية الاسكان وشرطة المرافق.

برنامج زمني محدد للانتهاء من أعمال اللجنة

وأكدت جيهان عبدالمنعم، ضرورة وضع منظومة متكاملة ومتكافئة وبرنامج زمني محدد للانتهاء من أعمال اللجنة المشكلة طبقا لقرار محافظ القاهرة، ووجهت بتذليل أي عقبات بشكل فوري وجذري لسرعة انتهاء أعمال اللجنة، والبدء الفوري في إزالة التعارضات.

وتناول اللقاء استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة والأجهزة المعنية، لحصر التعارضات الخاصة بمشروع محور الحضارات ومنها منطقة سوق الغلال والفواخير، وبنزينة كورنيش النيل.

دراسة 24 ملفا بمنطقة سوق الغلال

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال اللجنة أسفرت عن دراسة 24 ملفا لتعارضات بمنطقة سوق الغلال، ومناقشة ملف بنزينة تعارض المحور بكورنيش النيل والمقدم من شركة مصر للبترول وأحد المواطنين والحاصل على حق استغلالها، ووجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة دراسة الملفات المقدمة للجنة بصورة نهائية وخضوعها للمراجعة والتدقيق واستكمال كافة أوراقها، لسرعة البدء في أعمال الإزالات.