الكاتب الصحفي زكي القاضي: مساعدات مصر لليبيا والمغرب جزء من دورها الإنساني

تقدّم الكاتب الصحفي زكي القاضي، بالعزاء للشعبين المغربي والليبي جراء الكوارث الطبيعية، قائلا إنّ ما حدث يستدعي تضافر دولي وتوجيه بوصلة العالم نحو شمال أفريقيا، كما أنّ مساعدات مصر لليبيا والمغرب، تأتي ضمن دورها الإنساني تجاه الأشقاء.

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار وجود تكاتف مصري في المقام الأول، وتكاتف عربي، مشيرا إلى أنّ مصر لم تترك يوما دورها تجاه أفريقيا أو الوطن العربي أو حتى على المستوى الدولي، فعلى سبيل المثال مصر أرسلت مساعدات إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرها خلال فترة أزمة فيروس كورونا.

وعلى المستوى الأفريقي، تابع أنّ مصر كانت ترسل مساعدات للسودان خلال الفيضانات الأخيرة عبر البر والبحر والجو، وبعد اندلاع الأزمة السودانية، مشيرا إلى دور مصر في تقديم يد العون بعد زلزال سوريا وتركيا إلى جانب انفجار لبنان.