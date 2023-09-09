مصطفى عمار: مصر عظيمة بأولادها الذين نشروا الفن والتنوير في الوطن العربي  

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، إن مصر لديها العديد من السفراء في مختلف المجالات بالتمثيل منهم فؤاد المهندس ورشدي أباظة وعادل إمام وشويكار وغيرهم من الفنانين، والغناء لدينا أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والأبنودي والموجي، مضيفا أن مصر عظيمة برموزها وأولادها الذين ساهموا في نشر الثقافة والتنوير بكل أنحاء الوطن العربي.

اللهجة المصرية

وأوضح «عمار» خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، أن المصري معروف في كل بلاد العالم، واللهجة المصرية معروفة بمختلف الدول بسبب الأعمال الفنية، لافتا إلى أن ملعب الفن يحتفل اليوم بالذكرى الـ99 لميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

إنجازات فؤاد المهندس

وتابع: «المهندس تحمل مسؤولية المسرح والأفلام السينمائية لسنوات طويلة وقدم أعمالا فنية لا مثيل لها ذات قيمة ومعنى».

يُذكر أنَّ برنامج «ملعب الفن» يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على راديو «أون سبورت إف إم» في تمام الساعة الـ11 مساءً، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف شرف.