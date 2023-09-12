العاصفة دانيال في الإسكندرية الآن.. الغبار يغطي السماء و«الصرف» يستعد للأمطار

استمرت عاصفة دانيال في أجواء إسكندرية في الوقت الراهن، إذ إن الغبار يغطي السماء، بينما ينتظر أبناء المدينة الساحلية سقوط أمطار تحد من انتشار الغبار والأتربة، وهو ما تبعه استعدادات الصرف الصحي، للتعامل مع سقوط الأمطار المتوقع.

وبحسب ما رصدته «الوطن»، فإن عاصفة دانيال حاليًا تعلو سماء إسكندرية من حيث انتشار الغبار والأتربة، وهو الأمر الذي جاء بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أجواء عاصفة دانيال في إسكندرية

فاللون الأصفر هو السمة الغالبة على كافة أجواء الإسكندرية في الوقت الراهن من العاصفة دانيال، حيث نشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها إلى 4= كم/ ساعة.

استعدادات صرف الإسكندرية لمواجهة عاصفة دانيال

لم تقف عاصفة دانيال في إسكندرية على حد الأتربة، بل هناك توقعات بسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبا، وعليه أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات، اعتبارًا من صباح أمس، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي.

إجراءات «صرف الإسكندرية» لمواجهة العاصفة دانيال

ونظرًا للأتربة وتوقعات الأمطار مع عاصفة دانيال، فقد استمرت أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة.

كما جرى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175، طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها فورا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.