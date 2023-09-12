زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جزر الفلبين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة جزر الفلبين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وأضاف المركز أنَّ الزلزال وقع على عمق 41 كيلومترًا من سطح الأرض، وعلى بعد 135 كيلومترًا شمال شرق الفلبين و75 كيلومترًا شمال كلافيريا الفلبين.

ويتزامن ذلك مع زلزال المغرب المدمر، إذ بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن وفاة 2862 شخصًا، دفن منهم 2854 شخصًا.