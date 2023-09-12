رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جزر الفلبين

كتب:

أحمد عادل موسى
02:32 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
مقياس ريختر

مقياس ريختر

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة جزر الفلبين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وأضاف المركز أنَّ الزلزال وقع على عمق 41 كيلومترًا من سطح الأرض، وعلى بعد 135 كيلومترًا شمال شرق الفلبين و75 كيلومترًا شمال كلافيريا الفلبين.

ويتزامن ذلك مع زلزال المغرب المدمر، إذ بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن وفاة 2862 شخصًا، دفن منهم 2854 شخصًا.

اقرأ المزيد:

بعد زلزال المغرب.. هزات ارتدادية خفيفة تضرب ضواحي مراكش

أعداد ضحايا زلزال المغرب تواصل الارتفاع.. وخطة لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب منطقة الحدود بين تشيلي وبوليفيا

زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 5 درجات.. تعرف على بؤرته

زلزال المغرب يضع رجلا في اختيار صعب.. ينقذ والديه أم ابنه؟
بقلم أحمد عادل موسى