جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث بمسابقة المراسل التلفزيوني في «أسبوع الشباب»

حصد عبد الرحمن صابر محمد عواجة، الطالب بالفرقة السادسة في كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، المركز الثالث في مسابقة المراسل التلفزيوني، على مستوى الجامعات المصرية المشاركة بأسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، خلال هذا الأسبوع، ويحضره 4000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد.

ويتنافس به 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، تحت شعار «الجمهورية الجديدة… حلم وطن»، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

تقرير تلفزيوني عن ورشة كلية طب سوهاج لتأهيل الأطباء

وأوضحت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية، أن الطالب قدم خلال المسابقة، تقريرا تلفزيونيا مصورا عن أول ورشة تدريبية تنظمها جامعة سوهاج لتأهيل الأطباء للتعامل مع الصم وضعاف السمع مدته ثلاث دقائق.

مسابقات النشاط الثقافي بأسبوع شباب الجامعات

وقالت إن مسابقة المراسل التلفزيوني، تأتي ضمن مسابقات النشاط الثقافي المشاركة في فعاليات الأسبوع، التي تضمنت مسابقات الشعر العامي الفصحى، والقصة القصيرة، ودوري المعلومات، والقرآن الكريم، والحديث الشريف والإنشاد الديني.