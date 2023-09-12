مصرع طفل سقط من أعلى الدرج بمنزله في سوهاج

لقي طفل عمره 3 سنوات، مصرعه إثر سقوطه من أعلى درج منزله في أثناء اللهو بسوهاج، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام.

مصرع طفل في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي، بوصول الطفل «مبدي ط م ع» 3 سنوات، ومقيم دائرة مركز دار السلام، مصابًا بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ وفق التقرير الطبي المبدئي للحالة، وتوفي في أثناء تلقيه الإسعافات اللازمه، إثر إدعاء سقوط من علو.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبسؤال ذويه، أفاد والده المدعو «طه م ع ا» 30 عامًا، عامل ومقيم بذات الناحية بمركز دار السلام، أنه في أثناء لهو نجله أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث، انزلقت قدماه وسقط أرضًا، مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بإن سبب الوفاة هو كسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.