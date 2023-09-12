الأرصاد الجوية المصرية تعلن تفاصيل طقس سوهاج.. شبورة وانخفاض الحرارة

حذرت محافظة سوهاج المسافرين على الطرق السريعة الصحراوي الشرقي والغربي ومستخدمي الطرق الداخلية، اليوم الثلاثاء، من وجود شبورة وانخفاض درجات الحرارة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إذ تنخفض درجات الحرارة في المحافظة والمدن التابعة لها بمعدل 5 درجات مئوية لتسجل 36 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و25 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

الأرصاد الجوية المصرية تحذر من رياح بطقس سوهاج

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تأثر سوهاج ومناطق من شمال الصعيد برياح نشطة بسرعة 34 كم بالساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض الأحيان، مع ارتفاع نسبة الرطوبة 32%.

تحذيرات للمواطنين بطقس سوهاج

وشملت تحذيرات محافظة سوهاج للسائقين ما يلي:

-تجنب السفر بفترات الشبورة.

-الالتزام بالسرعة المنخفضة.

-مراقبة الطريق قبل السفر.

-تجنب السير بجانب الأشجار واللوحات الإعلانية.

-تخفيض الإنارة والكشافات.

-محاولة تأجيل السفر لحين تحسن الطقس.

استعدادات للعاصفة دانيال

وفعّلت وحدة العمليات بمحافظة سوهاج الطوارئ تحسبا لوصول العاصفة دانيال لسوهاج، وأوضحت أنه يجرى متابعة حالة الطقس وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية على مدار الساعة، حيث وصلت العاصفة دانيال إلى عدة محافظات حتى الآن بينها الغربية والسويس والإسكندرية ومطروح.