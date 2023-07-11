«صناع الخير» توقع اتفاقية لدعم صغار الصيادين بالأقصر بـ100 مركب

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون يستهدف دعم صغار الصيادين بالقرى الأشد احتياجا بمحافظة الأقصر، وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لهما من خلال تزويد 100 منهم بـ100 مراكب صيد حديثة ضمن مبادرة «مراكب الرزق».

بروتوكول تعاون ضمن مبادرة مراكب الرزق

وخلال كلمته في احتفالية توقيع بروتوكول التعاون، رحب هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين صناع الخير والمهندس للتأمين والمهندس للتأمين لتحقيق هدف قومي مهم، وهو التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية في القرى الأشد احتياجا بتنفيذ مبادرة مراكب الرزق لصالح 100 من صغار الصيادين بقرى الأقصر، بتذويدهم وبالمجان تماما بمراكب صيد حديثة وتدريبهم على فنون الصيد الحديثة، لتحسين استثمار مشروعهم الجديد، والحفاظ على الثروة السمكية والبيئة المائية لنهر النيل دون إهدار أو تلوث منهم.

تمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا

وأوضح أن صناع الخير وفى إطار جهودها لتحقيق هدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا سبق لها، وقدمت أكثر من 150 مركب صيد حديثة لصغار الصيادين في قرى عدد من المحافظات منها أسوان والأقصر وقنا والدقهلية.

وأشار إلى أن التعاون الجديد تتضح أهميته ليس فقط في رفع أعداد المستفيدين إلى 250 صيادا، ولكن أيضا تدريب وتأهيل الصيادين على الصيد الأمن للمحافظة على الثروة السمكية.

ومن جهته، أشار مصطفى صلاح، الرئيس التفيذي والعضو المنتدب للمهندس لتامينات الحياة، إلى أن هدفنا من المشاركة في هذه المبادرة فتح أبواب للرزق المستمر، وتوفير الدخل الثابت للصيادين في مجال مهنتهم إيمانا من الشركة بدورها المجتمعي في دعم كافة فئات المجتمع.