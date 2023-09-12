إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 10 أشخاص اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول 10 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.

تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة

وبالفحص، تبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة كل من «ر. ك. م 24 عامًا بجرح متهتك بالساعد الأيمن، و(أ.ع.م) 37 عامًا بكسر بالساعد الأيمن، و(ب.ع.م) 20 عامًا بسحجات وكدمات بالجسم، و(ع.أ.ع) بسحجات وكدمات بالجسم، و(إ.ش.ع) 19 عامًا بكدمات بالظهر، و(أ.س.م) بسحجات وكدمات بالجسم، و(م.ر.م) بسحجات وكدمات بالجسم، و(ع.ع.م) 27 عامًا بسحجات وكدمات بالجسم، و(ن.ع.ع) 49 عامًا بجرح بالذراع اليمنى، و(م.ط.م) 40 عامًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن».

نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي

تم الدفع بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.