خريطة تسكين الطلاب بمدن سوهاج الجامعية.. يبدأ الأحد المقبل

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية للعام الدراسي الحالى، اعتبارًا من يوم الأحد 17 سبتمبر الحالي وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

وأوضح «النعماني» أن إدارة الجامعة حريصة على استيعاب أكبر عدد من الطلبة بالمدن الجامعية، للتيسير عليهم، ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، وجار استكمال أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية بكافة صورها.

بداية التسكين الأحد 17 سبتمبر

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر لتسكين الطلبة بكليات التمريض، الهندسة، تكنولوجيا التعليم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، العلوم والحقوق، كما تم تخصيص يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر لتسكين طلاب كليات الطب البيطري، ألسن، التربية، التربية النوعية والآداب، ويوم الثلاثاء من نفس الشهر لكليات التربية الرياضية، الآثار، التجارة، الطب البشري والصيدلة، بالإضافة إلى تخصيص يومي الأربعاء والخميس 20-21 سبتمبر لتسكين تخلفات جميع الكليات.

خريطة التسكين بمدن سوهاج الجامعية

وأشارت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية الي أنه سيتم تسكين الطالبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر حتى الخميس 28 من نفس الشهر، حيث تم تخصيص يوم الأحد لتسكين طالبات كليات العلوم، الصيدلة، الحاسبات والمعلومات، التجارة، الحقوق والتربية النوعية، وتم تخصيص يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر لتسكين كليات التمريض، الطب البيطري، الآداب والتكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر لكليات التربية والهندسة، ويوم الأربعاء الموافق 27 لكليات الطب البشري، التربية الرياضية، الألسن، الزراعة والآثار، ويوم الخميس الموافق 28 سبتمبر سيتم تسكين تخلفات جميع الكليات.

التسجيل على موقع الزهراء

جدير بالذكر أنه على جميع الطلاب والطالبات الجدد المتقدمين للسكن بموقع الزهراء للمدن الجامعية تحري الدقة في كتابة بياناتهم، حيث يجب كتابة الإسم الخماسي وفي حالة إدخال الطالب إسمه رباعي لابد من تعديل بياناته، والاحتفاظ بكلمة السر (الباسورد)، كما يجب إدخال بريد إلكتروني (ايميل) مفعل لكل طالب وطالبة لحجز وصرف الوجبات بنظام الباركود.