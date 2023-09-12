«الأرصاد الأردنية»: العاصفة دانيال تتحرك إلى المملكة.. وتقلبات جوية مرتقبة

أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أنه ومع تحرك العاصفة دانيال وتمركزها إلى السواحل الشرقية لمصر بدأ تأثيرها يضعف من حيث غزارة السقوط وشدة سرعة الرياح، موضحا أنها تتحرك إلى المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة «الدستور» الأردنية.

تأثير العاصفة دانيال

وأضاف أن تأثير العاصفة دانيال على الأردن سيبدأ اليوم الثلاثاء، وستكون عبارة عن رياح تنشط على فترات فى بعض المناطق، وقد تصل سرعتها ما بين 30-40 كيلومتر/ساعة، ما يتسبب إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بما فيها محافظة العقبة.

وتابع: «الساعات المتأخرة من ليلة اليوم إلى الأربعاء، تشير إلى احتمالية تساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة».

عدم الاستقرار الجوي على الأردن

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على فترات، وسقوط زخات متفرقة من المطر في النهار، المصحوبة بالرعد، وخاصة على بعض الأجزاء الغربية من المملكة.

ومن جهة أخرى، حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية ليومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الغبار، بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط المطر.