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ارتفاع عدد ضحايا عاصفة دانيال في ليبيا إلى 3 آلاف شخص

كتب:

أحمد عادل موسى
10:07 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
العاصفة دانيال

العاصفة دانيال

أعلن وزير الصحة الليبي،⁩ عثمان عبد الجليل، منذ قليل، أن العاصفة دانيال أسفرت عن مقتل 3000 شخص حتى الآن، والمفقودون بالآلاف، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

توقعات برفع عدد الضحايا إلى 10 ألف شخص

ويتوقع ارتفاع عدد ضحايا العاصفة إلى 10 آلاف، والمفقودين نحو 100 ألف شخص. 

وذكر الإعلام الليبي، أن القتلى في مدينة درنة جراء العاصفة يتجاوز الـ2000 وفاة. 

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بقلم أحمد عادل موسى