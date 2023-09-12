ارتفاع عدد ضحايا عاصفة دانيال في ليبيا إلى 3 آلاف شخص

أعلن وزير الصحة الليبي،⁩ عثمان عبد الجليل، منذ قليل، أن العاصفة دانيال أسفرت عن مقتل 3000 شخص حتى الآن، والمفقودون بالآلاف، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

#إعصار_دانيال

اللهم لطفك وعطفك على بلاد المسلمين !

السيل جرف جزء من مدينة درنة ! #ليبيا_تستغيث #المغرب_يستغيث pic.twitter.com/zNKcTx23LQ — نــوال الكويـتـية (@nawalnoona3) September 12, 2023

توقعات برفع عدد الضحايا إلى 10 ألف شخص

ويتوقع ارتفاع عدد ضحايا العاصفة إلى 10 آلاف، والمفقودين نحو 100 ألف شخص.

وذكر الإعلام الليبي، أن القتلى في مدينة درنة جراء العاصفة يتجاوز الـ2000 وفاة.