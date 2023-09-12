«الصليب الأحمر»: توقعات بارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

يتوقع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ارتفاع عدد ضحايا عاصفة دانيال في ليبيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

عدد ضحايا قتلى عاصفة دانيال في ليبيا

وذكر مسؤول في المنظمة، أن عدد المفقودين جراء عاصفة دانيال في ليبيا وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن، ومن المتوقع الوصول إلى 100 ألف.

ومن جهة أخرى، قال وزير الصحة الليبي،⁩ عثمان عبد الجليل، إن العاصفة دانيال أسفرت عن وفاة 3000 شخص حتى الآن، وانتشل فرق الإنقاذ العاملة في شرق البلاد وفي مدينة درنة الساحلية مئات الجثث من تحت الأنقاض التى غمرتها الفيضانات المدمرة، ولا يزال الكثير من الجثث تحت الأنقاض في أحياء المدينة، أو جرفتها المياه في البحر، لذ يتوقع ارتفاع عدد ضحايا.

ونشر سكان مدينة درنة مقاطع مسجلة مصورة على الإنترنت، تظهر فيه الدمار الكبير وانهيار مبان سكنية بأكملها على طول وادي درنة، وهو وادي النهر الذي ينحدر من الجبال عبر وسط المدينة، كما انهارت مبان سكنية من عدة طوابق.

العاصفة دانيال تزيح مئات العائلات

وضربت العاصفة دانيال مناطق أخرى شرقي ليبيا، من بينها مدينة البيضاء، ونزحت مئات العائلات ولجأت إلى مدارس وبنايات حكومية أخرى في بنغازي ومدن أخرى شرقي ليبيا، وسارعت السلطات في شرقي وغرب ليبيا لمساعدة سكان درنة، كم أرسلت حكومات أجنبية رسائل دعم إلى ليبيا.

وساهمت مصر وتونس والجزائر وتركيا والإمارات بإرسال مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ للمساعدة في جهود البحث، كما أعلنت السفارة الأمريكية أنها على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية حول كيفية توصيل المساعدات إلى أكثر المناطق تضررا.