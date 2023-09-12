«التعمير والإسكان» يعلن طرح 900 وحدة سكنية في 6 أكتوبر.. الاستلام فوري

أعلن بنك الإسكان والتعمير طرح 900 وحدة سكنية بكمباوند المنتزه، الكائن في القطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر على طريق الواحات وبالقرب من جامعة نوال الدجوي، ويقام المشروع على مساحة 26.7 فدان.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، مميزات المشروع، والمساحات الخاصة بالوحدات السكنية، وكذلك طرق الحجز والاستفسار.

مميزات مشروع كمباوند المنتزه

وأفاد «الإسكان والتعمير» أن مميزات المشروع، تتمثل في التالي ذكره:

- الواجهات العصرية.

- الاستلام الفوري للوحدة السكنية.

- توافر منطقة خدمات «جامع - ملاعب - مول تجاري / إداري».

وأوضح البنك أن المشروع يتكون من التفاصيل التالية:

- يتكون الكمباوند من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 مترا مربعا إلى 177 مترا مربعا.

- العمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة.

مساحات مشروع كمباوند المنتزة

وكشف بنك الإسكان والتعمير عن مساحات الوحدات بمشروع كمباوند المنتزه، وهي:

- نموذج الزمردة كالآتي:

مساحة الدور الأرضي 132 مترا مربعا إلى 177 مترا مربعا.

مساحة الدور المتكرر 168 مترا مربعا إلى 175 مترا مربعا.

- نموذج الفيروز كالآتي:

مساحة الدور الأرضي 68 مترا مربعا إلى 172 مترا مربعا.

مساحة الدور المتكرر 114 مترا مربعا إلى 172 مترا مربعا.

نظام السداد

وأكد البنك أن نظام السداد هو 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد، وللحجز، على الراغب في التقدم إلى الإدارة العامة للتسويق الإسكاني الكائن في 6 ش رفاعة الدقي أمام مجلس الدولة، والاستفسار يكون على الرقم 37609917.