كيفية حجز أراضي وزارة الإسكان ورابط التقديم.. مقدم 200 ألف جنيه

في دقائق وبطريقة بسيطة، يمكن لأي مواطن حجز قطعة أرض مختلفة المساحات، في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الأسكان والتعمير، وذلك بمقدم حجز لا يزيد عن 100 ألف جنيه، وذلك في 6 مدن جديدة مكتملة الخدمات.

أراضٍ متاحة للحجز في المجتمعات الجديدة

وكشف الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الأسكان، عن الشروق وأكتوبر، إذ أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح 155 قطعة أرض مختلفة المساحات ومميزة ، هي تضم 6 مدن جديدة، وهما كلا من (برج العرب الجديدة- حدائق أكتوبر- الشروق- الفيوم الجديدة- الصالحية الجديدة- بنى سويف الجديدة).

لينك حجز الأراضي الجديدة

- الدخول على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية من خلال الرابط، حيث إن الحجز مستمر حتى 21-10-2023 المقبل.

- يمكن تصفح الأراضي المعروضة للحجز عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية.

- استيفاء البيانات المطلوبة خلال الحجز.

- تحديد الموقع والمدينة المراد الحجز بها.

- إرفاق إيصال سداد جدية الحجز.

أسعار الأراضي المعروضة للحجز في هيئة المجتمعات العمرانية

- سعر المتر في مدينة الشروق بالقاهرة 9750 جنيها.

- سعر المتر في حدائق أكتوبر بالجيزة 4445 جنيها.

- سعر المتر في بني سويف الجديدة 3765 جنيها.

- سعر المتر في الصالحية الجديدة، 2370 جنيها.

- سعر المتر في الفيوم الجديدة 2340 جنيها.

- سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة 3170 جنيها.