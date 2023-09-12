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«الإسكان» تعرض التجربة المصرية في مجال المدن الجديدة بكوريا الجنوبية

كتب:

أيمن حمزة
10:47 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
كوريا الجنوبية تكرم رئيس جهاز تنمية مدينة بدر

كوريا الجنوبية تكرم رئيس جهاز تنمية مدينة بدر

شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية، المنعقد في مدينة جويانج بدولة كوريا الجنوبية، بمشاركة ممثلين من الدول الآسيوية والإفريقية.

وجرى استعراض التجربة المصرية في مجال المدن الجديدة، ورؤية الوزارة في تطبيق عمليات تحويل المدن الجديدة إلى مدن ذكية، كما تم تكريم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، من قِبَلِ نائب أول وزير الإسكان بكوريا الجنوبية، خلال مشاركته في جلسة لرؤساء المدن.

 

تكريم المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر في كوريا الجنوبية

ويضم الوفد، المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والدكتورة رشا معوض، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات - مكتب مصر»، وندى حسام، مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية بـ«الهابيتات».

انضمام مدينة بدر إلى «K-City Network» وتمويل مشروع تحويلها إلى مدينة ذكية

 

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه تم الإعلان على هامش المؤتمر عن انضمام مدينة بدر إلى «K-City Network»، وتمويل مشروع تحويل مدينة بدر إلى مدينة ذكية، وهو المشروع المشترك التي تقدمت به وزارة الإسكان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ضمن الجهود المشتركة في تقديم مفهوم المدن الذكية المُستجيبة لاحتياجات المواطنين، والذي تم إدراجه ضمن السياسة الحضرية الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتكاملا مع جهود الوزارة بمشاركة وزارة الاتصالات في إعداد الاستراتيجية القومية للمدن الذكية.

 

 

وأضاف مساعد وزير الإسكان، أن هذه الجهود تأتي ضمن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، في مجال إدارة التحضر، والتنمية العمرانية، والتخطيط الحضري، وتطوير عمليات الإمداد بالمرافق الأساسية، والتي يتم تنفيذها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.