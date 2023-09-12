استعدادات مكثفة للبطولة الإفريقية الـ16 للرماية في العاصمة الإدارية

يكثف الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، اجتماعاته للوقوف على الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية بالعاصمة الإدارية، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وضع خطط وأدوار اللجان المنظمة للبطولة

واستعرض الاجتماع كافة الأدوار التي ستقوم بها اللجان المقررة أثناء فاعليات البطولة حيث من المقرر مشاركة نحو 250 رام ورامية من 15 دولة أفريقية وهي: «الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف».

تجهيز إقامة المشاركين بالفنادق ووسائل النقل اللازمة

كما تابع رئيس الاتحاد، الأمور اللوجيستية والإدارية المتعلقة بإقامة المشاركين بالفنادق، وجاهزية وسائل تنقلهم ومراسم استقبالهم، وكذا الاستعداد من جانب المنتخب المصري لمنافسات البطولة، والاستعدادات لحفل افتتاح البطولة، مؤكدًا على المتابعة مع اللجنة المنظمة لتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإقامة البطولة وإخراج الحفل على أعلى مستوى استمرارًا لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وأشار إلى أن البطولة الأفريقية للرماية ستشهد مشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من مختلف الدول الإفريقية، لذلك ينتظر أن تشهد منافسة شرسة خصوصا على المقاعد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، لافتًا إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجميع الجهات المعنية لخروج البطولة بشكل مشرف مثلما اعتاد الاتحاد المصري للرماية خلال الأعوام الماضية.

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف البطولة على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات القارية والعالمية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، حيث تضاهي أفضل ميادين الرماية على مستوى العالم.