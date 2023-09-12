تراجع أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في منتصف التعاملات، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر شيوعاً داخل محلات الصاغة، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في منتصف التعاملات تراجعا وسجل 2503 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 2509 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات مسجلاً 2190 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 2195 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات اليومية مسجلا 1877 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 1881 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في منتصف التعاملات وسجل 17520 جنيهاً للشراء، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 17560 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.