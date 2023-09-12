تراجع أسعار الذهب محليا.. بكم عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-9-2023، تراجعا بقيمة 15 جنيها، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم 2195 جنيها، مقابل 2210 جنيها قبل نحو 24 ساعة، وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتابعت بيانات الشعبة العامة للذهب، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل في تعاملات اليوم 2509 جنيهات، مقابل 2526 جنيها قبل يومين، بتراجع بلغت قيمته نحو 17 جنيها، حيث يستخدم الذهب عيار 24 بشكل أكبر في السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم الثلاثاء 1881 جنيها، مقابل 1894 جنيها، ويعتبر الذهب عيار 18 الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية، خاصة في القاهرة الكبرى.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وفي المقابل، سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 17 ألفا و560 جنيها، مقابل 17 ألفا و860 جنيها، بتراجع بلغت قيمته نحو 300 جنيه تقريبا.