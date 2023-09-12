أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في مصر.. كم يبلغ عيار 21؟

أوضحت بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وجود استقرار في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في مصر، وذلك بعد أنّ تراجعت أمس الاثنين، في منتصف التعاملات بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في مصر، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية، 2514 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- بينما يصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 1886 جنيهًا.

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، 1471 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يبلغ 17600 جنيه.

- فيما يصل سعر الأونصة اليوم إلى 77910 جنيهات.