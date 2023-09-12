تراجع سعر الذهب عالميا.. والأوقية تسجل 1920 دولارا

انخفض سعر الذهب نحو 1920 دولارًا للأوقية اليوم، حيث يترقب المستثمرون بحذر قراءات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

وسيتم إصدار تقرير التضخم الاستهلاكي الأمريكي يوم الأربعاء، ومن المقرر صدور تقرير تضخم المنتجين الخميس، ويُتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الأسبوع المقبل، في حين تتزايد الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة في نوفمبر.

سعر الذهب عالميًا

وفي الوقت ذاته، وجد المعدن الدعم مؤخرًا وسط تراجع الدولار، حيث ذكرت وول ستريت جورنال خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنّ مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا أقل يقينًا بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

كما تعرض الدولار الأمريكي لانتكاسة مقابل الين الياباني، بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إلى نهاية محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

ويُتوقع تداول الذهب عند 1941.73 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2011.97 خلال 12 شهرًا.