سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

يتابع أعداد كبيرة من المواطنين أسعار الذهب لحظياً للتعرف على مستجداته، وتحديداً عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12-9-2023، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 2509 جنيهات للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 2195 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو الأكثر انتشارا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 1881 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1463 جنيها، وأيضا سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2300 جنيه، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 17560 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.